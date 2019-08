Napoli | lite condominiale finisce a coltellate | un arresto

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Giorgia Baroncini Un 26enne incensurato dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato. La vittima è ricoverata in prognosi riservata al Cardarelli Prima la, poi l'accoltellamento. I carabinieri dihanno arrestato un 26enne incensurato, residente nell'area di Pizzofalcone, che ora dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato. Mentre stava effettuando alcune consegne per l'azienda per cui lavora, il giovane ha incontrato in un distributore un 45enne che sarebbe incon i suoi suoceri per motivi condominiali. Tra i due si è subito acceso un diverbio, poi è spuntato un coltello. Il 26enne ha quindi colpito il 45enne con due fendenti all'addome e al fianco sinistro. Subito soccorso, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Cardarelli dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno ...

