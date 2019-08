Il pilota ha un malore a bordo | paura su un volo Easyjet | atterraggio d’emergenza a

Malore pilota - atterraggio emergenza per volo EasyJet diretto a Bari : Malore pilota , atterraggio emergenza per volo EasyJet diretto a Bari L’aereo era partito da Manchester ed è stato costretto ad atterrare a Venezia. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco Parole chiave: aerei ...

Il pilota ha un malore : atterraggio d’emergenza per un volo Easyjet : Paura, ma per fortuna senza alcuna conseguenza per i passeggeri di un volo Easyet partito da Manchester e diretto a Bari. A causa di un malore del pilota il volo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Venezia. Fortunatamente l’operazione è avvenuta senza danni per i passeggeri. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco. L'articolo Il pilota ha un malore: atterraggio d’emergenza per un volo Easyjet sembra essere il ...