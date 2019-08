Formula 1 | Chris Horner esalta Verstappen e punge Gasly | “Pierre forse è stato promosso

Fonte : sportfair

(Di sabato 3 agosto 2019) Il team principal della Red Bull ha analizzato le qualifiche del Gp d’Ungheria, chiuse con la prima pole position in carriera diGiornata da ricordare per Max, l’olandese infatti è riuscito ad ottenere la prima pole position in carriera in Ungheria, precedendo le due Mercedes di Bottas e Hamilton. LaPresse Un risultatonte per la Red Bull, che pare ormai aver trovato la strada giusta per competere ad alti livelli come sottolineato danel post qualifiche: “sono molto soddisfatto, è un risultato incredibile per Max ed è bellissimo vederlo ottenere la sua prima pole position. Honda ci sta dando quello che ci aspettavamo. Nella seconda parte della stagione speriamo ci possano essere ulteriori aggiornamenti. Problemi in partenza per Max? Anche se non è partito bene ha sempre fatto buone gare. Però dopo aver lavorato così sodo ...

Charlesvettel16 : @calliopve Segui la formula uno è ti piace Chris evans, ho bisogno di avere un'amica come te ahaha - Chris_ItaArg : Curioso di vedere la formula del trasferimento, considerando poi il sostituito che verrà. Immagino cmq che se verrà… -