Via Lattea | nuova mappa in 3D | “Una crosta di pizza cruda traballante” | ecco com’è fatta

Einstein ha ragione ancora una volta - lo mostra il buco nero al centro della Via lattea : (foto: Science Photo Library via Getty Images) Un altro punto a favore Einstein, che con la sua teoria della relatività generale non sbaglia (quasi) mai e descrive bene la gravità su grande scala, a livello dell’Universo, come dimostrano varie prove sperimentali. Oggi a portare una nuova conferma è il comportamento di una stella che orbita intorno al buco nero supermassiccio Sagittarius A*, al centro della Via lattea. La stella conferma il ...

Astronomia : i “vagiti” della Via Lattea nel mirino di Gaia : Occhi puntati sul passato della Via Lattea, in cui ha avuto un ruolo preponderante un ‘tamponamento’ tra il nucleo di base della nostra galassia e la ‘collega’ nana Gaia-Encelado, con conseguenze anche per le popolazioni stellari. È quanto emerge da un nuovo studio, che, grazie ai dati della missione Gaia dell’Esa, ha tracciato la sequenza di eventi che ha portato alla nascita della Via Lattea; la ricerca è stata appena pubblicata su Nature ...

Finalmente il volto della Via Lattea appena nata : ecco com’era 13 miliardi di anni fa : Gli scienziati sono Finalmente riusciti a mostrarci il volto della Via Lattea 13 miliardi di anni fa, cioè quando era appena nata, inoltre ci svelano come si sia formata. Vediamo insieme cosa c'è da sapere sulle origini della Via Lattea e come gli esperti siano giunti a questa impostante scoperta.Continua a leggere

Astronomia : la Via Lattea ha “ingoiato” un’altra galassia 10 miliardi di anni fa : Una ricerca pubblicata su Nature Astronomy, basata sulla datazione delle stelle della nostra galassia ricostruita dal satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea, ha scoperto che la Via Lattea è nata “ingoiando” una galassia vicina con una massa pari a un quarto della sua, avvenuto circa 10 miliardi di anni fa. Allo studio, coordinato da Carme Gallart, dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie e dell’Università ...

Astronomia - Via Lattea : Gaia ha realizzato la prima misurazione diretta della barra di stelle : Gaia ha realizzato la prima misurazione diretta della barra di stelle della Via Lattea. La panoramica fa parte del secondo set di dati collezionati dal satellite Esa, che dà informazioni sulla luminosità, posizione e distanza di più di un miliardo di stelle presenti nella nostra galassia. Il catalogo di Gaia – spiega Global Science – per quanto dettagliato, è solo l’inizio: gli scienziati contano di poter migliorare ancor di più le ...

Così l’umanità colonizzerà la Via Lattea - in un video : Sembrano fuochi d'artificio che esplodono nella Via Lattea, ma sono astronavi che abbandonano il Sistema Solare per colonizzare la galassia: cosi' un video spettacolare descrive come l'umanita' futura potrebbe creare colonie in altri sistemi stellari, diventando una civilta' galattica. Messo a punto dal gruppo multidisciplinare di esperti dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) dedicato all'innovazione di frontiera (Advanced Concepts Team), il video ...

Le astronavi abbandonano il Sistema Solare - ecco come colonizzeremo la Via Lattea [VIDEO] : Un video mozzafiato ricostruisce come l’umanità, in futuro, potrebbe lasciare il Sistema Solare e creare colonie in altri sistemi stellari, diventando una civiltà galattica: le immagini sono state elaborate dal gruppo multidisciplinare di esperti Advanced Concepts Team dell’Agenzia Spaziale Europea, ed il video è stato presentato presso il Jet Propulsion Laboratory della Nasa, che ospita la Global Trajectory Optimization Competition, ...

Spazio : un “incidente” galattico che ha segnato la Via Lattea : I problemi di viabilità terrestri arrivano anche nello Spazio, dove non mancano i tamponamenti: uno di questi sarebbe avvenuto circa 3 miliardi di anni fa tra la Via Lattea e Antlia 2, una galassia nana e oscura, lasciandosi dietro delle conseguenze. Infatti, la nostra galassia porterebbe ancora i segni del drammatico evento, individuati dagli astronomi nelle increspature che ne caratterizzano il bordo esterno. Lo scontro, che schiude nuovi ...

Astronomia : sonni tranquilli per il buco nero della Via Lattea : Si nasconde nel ‘cuore’ della Via Lattea, dove ha trovato le condizioni ideali per condurre una vita senza grandi scossoni, a differenza di tanti suoi simili: si tratta di Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio della nostra galassia, la cui serenità si deve all’influenza del campo magnetico situato nei suoi pressi. La scoperta, che getta nuova luce sulle differenze tra i buchi neri calmi e quelli attivi, è stata effettuata con ...

Astronomia : misurato il buco nero della galassia NGC 4395 - vicina alla Via Lattea : E’ più piccolo di quanto si pensasse il buco nero della galassia NGC 4395, vicina alla Via Lattea. A prendere le misure dell’inquilino della galassia nana è stato un team di astronomi i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Per gli studiosi saper misurare la massa del mini buco nero al centro di NGC 4395 serve a mettere a punto le tecniche per determinare la massa di buchi neri supermassicci. “Capire se le galassie piccole o ...