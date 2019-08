Tennis | Matteo Berrettini punta a confermarsi sul cemento americano

ATP Gstaad – Forfait di Matteo Berrettini : il Tennista romano ko per una distorsione alla caviglia : Matteo Berrettini ha comunicato il suo Forfait dal torneo di Gstaad: il tennista romano non potrà difendere il titolo conquistato l’anno scorso a causa di una distorsione alla caviglia destra Matteo Berrettini non potrà difendere il titolo vinto a Gstaad la scorsa stagione. Il tennista romani infatti ha comunicato la sua assenza dal torneo elvetico, che l’hanno scorso lo vide vincitore del suo primo trofeo nel circuito ...

Tennis – Matteo Berrettini dà forfait a Bastad : il Tennista italiano si riposa dopo Wimbledon : Matteo Berrettini annuncia ufficialmente il suo forfait da Bastad: il Tennista italiano si riposta dopo l’exploit di Wimbledon che lo ha visto eliminato agli ottavi da Roger Federer Matteo Berrettini dà forfait a Bastad. Il Tennista italiano ha deciso di prendersi una piccola pausa per riposarsi dopo l’exploit di Wimbledon. Il 23enne romano è riuscito ad arrivare per la prima volta agli ottavi di uno Slam, arrendendosi solo alla classe ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini e Fabio Fognini - un ideale passaggio di consegne al vertice del Tennis italiano : Per la classifica mondiale mancherà ancora un po’ di tempo, dato che i due sono separati da quasi 1000 punti nel live ranking ATP, ma il torneo di Wimbledon 2019 sta rappresentando un vero e proprio passaggio di consegne al vertice del tennis maschile italiano tra Matteo Berrettini e Fabio Fognini. tennisticamente i due sono molto simili: gran servizio (anche se quello di Berrettini è superiore), grandi colpi dal fondo (di dritto meglio ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini d’autorità conquista il terzo turno. Sconfitto Baghdatis in tre set - il cipriota dice addio al Tennis : Signore e signori sipario. Matteo Berrettini conquista la vittoria contro il cipriota Marcos Baghdatis (n.135 del mondo) con il punteggio di 6-1 7-6 (4) 6-3 in 1 ora e 43 minuti di partita, nel match valido per il secondo turno del torneo di Wimbledon 2019. Un successo significativo per l’azzurro, che con grande autorevolezza si è imposto contro un avversario giunto alla sua partita d’addio, cercando di dare tutto se stesso. Pochi i ...

Wimbledon 2019 - le ambizioni dei Tennisti italiani. Matteo Berrettini il più in forma; Fognini - Seppi e Cecchinato per stupire : Con il sorteggio del tabellone si può praticamente dire che Wimbledon 2019 è iniziato. La fortuna non è stata sicuramente amica dei tennisti italiani. Tante sfide insidiose già al primo turno ed un cammino molto complicato per colui che si presenta ai Championships come il più in forma tra gli azzurri. Si parla ovviamente di Matteo Berrettini, reduce dalla vittoria di Stoccarda e dalla semifinale di Halle, risultati che lo hanno portato ad ...

Tennis - Matteo Berrettini sul possibile ATP 250 a Monza : “Sarebbe un successo e una spinta per tutto il movimento italiano” : Mancano soltanto pochi giorni alla decisione ufficiale circa la possibilità di vedere un torneo ATP 250 a Monza a partire dal 2020. La candidatura portata avanti da Mito Group negli ultimi mesi ha proposto l’istituzione di un appuntamento del circuito internazionale maschile all’interno della prestigiosa cornice dell’Autodromo brianzolo e diversi nomi di primo piano del Tennis italiano si sono esposti in prima persona per ...

Tennis - Matteo Berrettini in top-20! L’azzurro approfitta della vittoria di Federer su Goffin : Proprio alla vigilia del torneo di Wimbledon, Matteo Berrettini può godersi la maggiore gioia in termini di classifica della sua carriera. Il romano, infatti, entra per la prima volta tra i primi 20 giocatori del mondo a seguito del successo nella finale dell’ATP 500 di Halle di Roger Federer su David Goffin: il belga era l’unico che avrebbe potuto strappargli la soddisfazione della ventesima posizione mondiale. Berrettini diventa il ...

Tennis - Matteo Berrettini nella top 20 del ranking ATP se… Il romano tiferà Federer contro Goffin : Matteo Berrettini è a un passo dalla top 20 del ranking ATP, il Tennista romano ha scalato la classifica grazie ai risultati eccellenti ottenuti nelle ultime settimane: il trionfo nell’ATP 250 di Stoccarda e la semifinale raggiunta all’ATP 500 di Halle lo hanno proiettato nell’elite di questo sport e ora ha la concreta possibilità di festeggiare un traguardo importante. Il 23enne sarà numero 20 all’inizio della prossima ...

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Matteo Berrettini esce in semifinale - David Goffin lo batte con merito in due set : Finisce in semifinale il cammino di Matteo Berrettini all’ATP 500 di Halle. Il romano esce sconfitto dalla sfida con il belga David Goffin, vincitore per 7-6(4) 6-3 sull’erba tedesca e ora in attesa di uno tra il padrone di casa putativo, pur essendo svizzero, Roger Federer e il francese Pierre-Hugues Herbert. Berrettini, in base agli altri risultati della settimana, da lunedì potrebbe essere numero 20, 21 o 22 del ranking ATP. ...

Tennis - Matteo Berrettini si cancella dall’ATP Eastbourne : risparmia energie in vista di Wimbledon : Matteo Berrettini si è cancellato dal Torneo ATP 250 di Eastbourne che incomincerà lunedì 24 giugno. L’azzurro, reduce dal trionfo di Stoccarda e qualificato alla semifinale del Torneo di Halle in programma domani, ha deciso di dare forfait per preservare la propria forma fisica in vista di Wimbledon. Il 23enne sta disputando un’ottima stagione sull’erba e sicuramente vorrà essere protagonista nello Slam londinese. Rinuncia ...

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Matteo Berrettini è la bestia nera di Khachanov - il romano va in semifinale battendo il russo in due set : Matteo Berrettini non si ferma più e vola in semifinale all’ATP 500 di Halle. Il romano, con un match di grande personalità, batte per la seconda settimana consecutiva, e per la terza volta in carriera, il russo Karen Khachanov, attuale numero 9 del mondo, con il punteggio di 6-2 7-6(4). Si tratta dell’ottava vittoria consecutiva del nostro giocatore, che continua a inseguire i primi venti posti del ranking ATP e affronterà ora uno ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Matteo Berrettini accede ai quarti. Vinto il derby azzurro contro Andreas Seppi : Non si ferma la striscia di vittorie consecutive di Matteo Berrettini. Il Tennista romano si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Halle, dopo aver sconfitto Andreas Spepi nel derby azzurro del secondo turno. Berrettini si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Ad inizio partita c’è grande equilibrio e Seppi risponde colpo su colpo al connazionale. Nel settimo ...