Strage Bologna:il bus 37 apre il corteo

Motori accesi per l'autobus della linea '37', partito insieme alche attraversa il cuore di, per ricordare gli 85 morti e i 200 feriti delladi 39 anni fa. Il '37', dopo lo scoppio della bomba, si trasformò in un vero proprio carro funebre, carico di vittime innocenti, e fece la spola fino a notte fonda dalla stazione all'obitorio. Palco commemorativo in piazza Medaglie d'Oro: intervengono il presidente dell' Associazione familiari e il sindaco.(Di venerdì 2 agosto 2019)