Saoirse Kennedy Hill | nipote di Kennedy | trovata morta in casa Aveva 22 anni

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019)di Robert F.e Ethel, è la donnanella residenza della famigliaa Cape Cod. Lo scrive la BBC. Le cause della morte non sono state ancora accertate, anche se i media americani speculano che si tratti di un’overdose. “I nostri cuori si sono spezzati a causa della scomparsa della nostra amata. Era piena di vita, speranza e amore” ha detto la famiglia in un comunicato stampa. La nonna Ethelha inoltre aggiunto: “Il mondo è un po’ meno bello oggi”. La ventiduenne si era laureata al Boston College in scienze della comunicazione e secondo quanto riportato dal New York Times, soffriva di depressione. “Mi sono ammalata di depressione all’inizio della scuola media e mi porterò dietro questa malattia per il resto della mia ...

