PD raccoglie firme contro Salvini | Troppe ombre | pochi fatti

Fonte : blogo

(Di venerdì 2 agosto 2019) La già anticipata mozione di sfiducia del Partito Democratico nei confronti del Ministro dell'Interno Matteoè stata calendarizzata per il 12 settembre prossimo e in attesa di quella data il PD guidato da Nicola Zingaretti è intenzionato a coinvolgere anche i cittadini nella richiesta di dimissioni per il vicepremier leghista.Oggi il leader del PD ha dato il via alla raccolta diche nelle prossime cinque settimane verrà fatta su tutto il territorio italiano nei circoli e le federazioni del Partito Democratico. La premessa è semplice:Inchieste giornalistiche e indagini della magistratura stanno facendo emergere scenari sempre più inquietanti sui legami tra la Lega die la Russia di Putin. Abbiamo chiesto al ministro dell’Interno di venire in Parlamento a spiegare al Paese il motivo e il merito del rapporto della Lega, con i suoi uomini, e la Russia. Lo stesso ...

