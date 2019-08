Marina di Ragusa | una via intitolata a Giorgio Tidona

Marina in arte al porto turistico di Marina di Ragusa : Ritorna a Marina di Ragusa la manifestazione "Marina in arte". Quaranta artisti locali per una intera settimana dedicata all’arte animeranno il porto

Le poesie di Elisa Cappello al Porto turistico di Marina di Ragusa : Le poesie di Elisa Cappello al Porto turistico di Marina di Ragusa. Continua la mini rassegna letteraria “Porto un libro – letture d’estate

Danzart Festival a Marina di Ragusa : serata di gala : Un’emozionante serata di gala ha chiuso la quinta edizione di Danzart Festival al porto turistico Marina di Ragusa.

Docce a singhiozzo a Marina di Ragusa - interviene Chiavola : Docce a singhiozzo sul lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa, l'associazione Ragusa in Movimento si fa portavoce del disagio

Ragusa - torna Marina Sport Week : torna a Marina di Ragusa "Marina Sport Week". Con dodici tornei di diverso tipo sulle piazze e lungo le spiagge di Marina dal 5 all’11 agosto

Porto un libro - letture d’estate sotto l’ombrellone a Marina di Ragusa : Ha preso il via al Porto di Marina di Ragusa la manifestazione “Porto un libro - letture d’estate sotto l’ombrellone”. Presente Agnese Virgillito

Telelaser sulla Ragusa Catania e sulla Marina di Ragusa : 20 patenti ritirate : 20 patenti ritirate per eccesso di velocità e sorpassi in curva sulla Ragusa Catania e sulla strada per Marina di Ragusa. La Sezione Polizia Stradale

Si continua a ballare al porto di Marina di Ragusa : Nuovo appuntamento nell'ambito della quinta edizione di Danzart Festival al porto Turistico Marina di Ragusa. Oggi Womanifesto di e con Ilona Bekier

Grosso topo in via Giulio Verne a Marina di Ragusa : Grosso topo in via Giulio Verne a Marina di Ragusa fa riesplodere il problema della mancata derattizzazione. Iurato: occorre piano derattizzazione

Impraticabile la spiaggia per cani a Marina di Ragusa : La spiaggia che il Comune di Ragusa ha individuato per essere riservata ai cani è sporca e piena di sassi e pietrisco. Intervento di Mario Chiavola

Performance letteraria a Marina di Ragusa : Performance letteraria stasera alla Ubik di Marina di Ragusa. Michele Arezzo legge "Mar de Plata" di Claudio Fava. In piazza Torre alle 21

Via al Porto di Marina di Ragusa al DanzArt Festival : Ha preso il via a Marina di Ragusa la quinta edizione di DanzArt Festival, al ritmo del tango argentino con una serata dall’intenso pathos

Scampata tragedia a Marina di Ragusa : la critica su gestione emergenze urgenza : Marina di Ragusa critica la gestione dell’emergenza-urgenza. Colpito da infarto l’ambulanza arriva, dopo 20 minuti, da Scicli

Via a Danzart Festival al Porto di Marina di Ragusa : La danza protagonista al Porto turistico di Marina di Ragusa con Danzart Festival. Da oggi, sabato, 20 luglio, un’intera settimana di eventi