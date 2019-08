Malattie neurodegenerative | un aiuto dallo spazio

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) In orbita sopra la Terra, sulla Stazione Spaziale Internazionale, è in corso uno studio unico nel suo genere per aiutare i pazienti affetti dacome il morbo di Parkinson e la sclerosi multipla. L’esperimento – riporta Global Science – ha come obiettivo individuare le cause scatenanti di questestudiando le interazioni tra nervi e cellule cerebrali, per capire come interagiscono le cellule nervose e le cellule cerebrali immunitarie. Arrivato sulla Iss a bordo della navetta cargo di SpaceX CRS-18, l’esperimento rivelerà come la vita in microgravità influenza cellule simili in astronauti sani. Lo studio è guidato da esperti di cellule staminali dell’Aspen Neuroscience a La Jolla, in California, ricercatori di sclerosi multipla presso il New York Stem Foundation Research Institute di New York. «Questa è la prima volta che qualcuno ricerca gli ...

