L' Ong si arrende a Salvini | Portiamo i migranti a Malta

(Di venerdì 2 agosto 2019) Bartolo Dall'Orto Il Viminale firma il divieto di transito. L'Ong ferma davanti a Lampedusa sie ora fa rotta verso La Valletta La Alan Kurdi ruota il timone e fa rotta su. Dopo il divieto di ingresso in acque italiane firmato dal ministro, l'Ong che stazionava a 20 miglia di distanza da Lampedusa ha preso "autonomamente" la decisione di puntare su La Valletta. "Queste sono le persone da cui l'Italia deve proteggersi. Si chiama Djokovic, come un giocatore di tennis europeo. In Libia ha subito una ferita da arma da fuoco. Dovremmo riportarlo lì? Lo stiamo portando aora", scrive Gordon Isler, portavoce di Sea Eye, su twitter postando la foto di un bambini di 4 anni. A bordo della nave ci sono 40 persone, tra cui 15 minori oltre a una donna incinta. L'Ong dopo averli recuperati al largo della Libia ha rifiutato lo sbarco a Tripoli e si è ...

Vitogeneroso : sapete qual'è la mia paura? Nel Mediterraneo ci sono 5navi #ong che vorrebbero entrare nelle acque italiane.Questa… -