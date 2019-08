I cacciatori di iceberg

Fonte : ilpost

(Di venerdì 2 agosto 2019) Qualcuno per lavoro cerca glie gli spara con un fucile: non per sport, ma perché l'acqua di cui sono fatti viene usata per fare acqua da bere, alcolici e cosmetici

