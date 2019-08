Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il 7 ARISA – SABRINA IMPACCIATORE Se c’è un pregio nelle canzoni di Arisa è quello che molte strofe (e ritornelli) si ricordano anche se non hai voglia di tenerli a mente. “E usa/più cura nelle cose che dici/lo so che siamo amanti ma siamo anche amici/andiamo avanti solo se siamo felici”, ad esempio, è la strofa leggera e spensierata che porta al ritornello di Una nuova Rosalba in città, brano che dà il titolo anche all’ultimo album della cantante Rosalba Pippa. Sesto disco in studio, il primo con la Sugar dopo secoli con la Warner, per la trentaseienne genoana, lontana dalle frivolezze di Malamorenò e Sincerità, ma anche dal tormentone L’esercito del selfie, Arisa, disinibita e sbarazzina nel video di Una nuova Rosalba in città, sale sul palco della 40esima edizione de La, al Teatro delladi Marina di Pietrasanta il 7 agosto 2019. Concerto show tutto al femminile ...

Cascavel47 : Festival La Versiliana, da Achille Lauro a Morgan e Giorgio Panariello: ecco tutte le esibizioni in programma ad ag… - news_toscana : Up&Down on Paolo Ruffini e gli #compagnia #festival #laversiliana #paoloruffini #spettacolo #teatrale #updown - GazzettaVg : #Pietrasanta 40° Festival La Versiliana, in scena comicità e divertimento -