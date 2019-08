Delitto della droga | interrogati i carabinieri | Varriale aveva la pistola

Le Regole del Delitto Perfetto 6 sarà l’ultima stagione della serie ed è meglio così (video trailer) : Quando lo scorso giugno ABC aveva annunciato il rinnovo per Le Regole del Delitto Perfetto 6 non aveva specificato se per l'ultima stagione o meno. Anzi, sembrava che l'emittente fosse possibilista sulla prosecuzione della saga di Annalise Keating e dei suoi studenti coinvolti in decine di delitti e alla continua ricerca di strategie (più o meno) legali per farla franca. Invece giovedì 11 luglio è arrivata la conferma che si tratterà del ...