Ciclismo mercato | Matteo Trentin lascia la Mitchelton-Scott | è ufficiale il suo passaggio

Fonte : sportfair

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il corridoreo ha firmato con la formazione polacca, suo nuovo team dopo averto laNuova avventura per, il corridore italiano infattiufficialmente laper accasarsi alla CCC. Contratto annuale per il ciclista trentenne di Borgo Valsugana, pronto dunque per un altro capitolo della propria carriera. Professionista dall’agosto 2011, nel proprio palmaresconta una tappa al Giro d’Italia (nel 2016), tre al Tour de France (una nel 2013, una nel 2014 e una nel 2019) e quattro alla Vuelta a España (nel 2017). L’italiano ha anche trionfato due volte nella Parigi-Tours (nel 2015 e nel 2017) prendendosi inoltre un’edizione dei Campionati europei su strada (nel 2018).L'articolola: èil suoalla CCC sembra essere il ...

A_Ciclismo_ : Ciclomercato Total Direct Energie molto attiva sul mercato. Potrebbero arrivare per la prossima stagione lo statuni… - gianfryz : Il ciclismo sta diventando come il calcio, condizionato da un mercato con interessi sempre più grossi.#raitour - salernonotizie : #ciclismo: a Mercato San Severino Trofeo Le Radici, Cronoscaltata Cerrelle -