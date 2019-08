VIDEO- Arbitro colpito da un petardo durante Craiova – Honved

Caos Craiova-Honved - arbitro colpito da petardo e partita sospesa : l’Honved potrebbe vincere a tavolino [VIDEO] : Sul campo ha perso l’Honved allenata da Giuseppe Sannino. La squadra ungherese, dopo lo 0-0 dell’andata e quello del ritorno, è stata eliminata ai calci di rigore dall’Universitatea Craiova. Ma il verdetto del campo potrebbe essere ribaltato dal giudice sportivo. Durante i supplementari, infatti, la gara è stata interrotta in seguito allo stordimento dell’arbitro colpito da un petardo. partita sospesa per più di ...

Europa League – Un petardo colpisce l’arbitro di Craiova-Honved - ambulanza in campo : i romeni rischiano grosso [VIDEO] : Al termine dei tempi supplementari, un petardo colpisce l’arbitro che si accascia a terra prima di esser portato via dall’ambulanza Un finale che fa male al calcio, un episodio increscioso che rovina il match di Europa League tra Universitatea Craiova e Honved. La squadra di Sannino esce di scena dopo i rigori, ma prima dei tiri dal dischetto succede l’impensabile: un petardo stordisce l’arbitro del match, il ...

Wimbledon – A Fognini ‘scappa’ - ma l’arbitro non lo ascolta : “vedi che ti faccio pipì sull’erba!” [VIDEO] : Nel match contro Tiafoe, il tennista italiano non ha ricevuto l’ok dall’arbitro di sedia per andare in bagno e lo ha minacciato di farla sull’erba del campo n°18 Fabio Fognini non si smentisce mai, il tennista italiano si è reso protagonista a Wimbledon di un curioso siparietto durante il match contro Frances Tiafoe, vinto al quinto set dopo una maratona durata quasi tre ore e mezza. Il giocatore ligure ha chiesto di ...

Fernanda Colombo - l’arbitro brasiliano sexy e simpatico : il suo gesto fa il giro del web [VIDEO] : Non solo bella e brava, ma anche simpatica. Già da un po’ di tempo la brasiliana Fernanda Colombo viene considerata l’arbitro più sexy del mondo. Ma adesso, a farla conoscere al mondo è un gesto di qualche giorno fa che sta iniziando a spopolare sul web. Arbitro, ma che fai? Mette mano nel taschino, ma… [VIDEO] Così come un suo collega uomo qualche giorno prima, anche la direttrice di gara sudamericana ha scherzato con i ...

L’arbitro li lascia in 9 a metà gara - loro si siedono in campo per protesta : il VIDEO dell’incredibile gesto : Incredibile gesto di una squadra di calcio in Argentina. Si gioca una gara valida per la promozione in Serie B, si sfidano San Jorge de Tucuman e Alvarado de Mar del Plata. Dopo i primi quarantacinque minuti, la squadra ospite è in doppia inferiorità numerica a causa di due espulsioni comminate dall’arbitro. Decisione, questa, che non è andata giù ai calciatori, i quali hanno deciso di mettere in scena una singolare protesta: in ...

Arbitro - ma che fai? Mette mano nel taschino - ma… [VIDEO] : Una scena simpatica, che difficilmente si vede in un campo da calcio, specie per il rapporto di tensione che spesso si viene a creare tra i calciatori o con l’Arbitro. Ma quanto accaduto in Olanda può anche essere da monito per questo sport. E’ tutto da ridere, infatti, il gesto di un direttore di gara. Un calciatore comMette un fallo a centrocampo, l’Arbitro gli chiede di avvicinarsi come a voler tirare fuori il ...

DIRETTA DANIMARCA AUSTRIA UNDER 21/ Streaming VIDEO Rai : l'arbitro è Georgi Kabakov : DIRETTA DANIMARCA AUSTRIA UNDER 21 Streaming video Rai: cronaca live della partita di Udine, che è valida per il gruppo B agli Europei UNDER 21 2019.

DIRETTA ITALIA POLONIA UNDER 21/ Streaming VIDEO Rai : l'arbitro è Aleksej Kulbakov : DIRETTA ITALIA POLONIA UNDER 21 Europei 2019 Streaming video Rai: cronaca live della partita che si gioca a Bologna, valida per il gruppo A.

Paraguay - arbitro convalida un gol fantasma : squalificato 20 giornate [VIDEO] : Clamorosa sanzione in Paraguay per una quaterna arbitrale “distratta”. La decisione è stata presa per aver convalidato un gol inesistente nel match Cerro Porteño-Sportivo San Lorenzo dello scorso 1 maggio. L’episodio incriminato si è verificato al 74′: Sebastian Fernandez, calciatore degli ospiti, scaglia una violenta conclusione che si stampa contro la traversa e rimbalza un metro dentro al campo, ma per arbitro è ...

Roland Garros – Djokovic perde la testa! Le urla all’arbitro : “hai mai giocato a tennis? Bravo ora sei famoso” [VIDEO] : Novak Djokovic perde la testa durante la semifinale del Roland Garros perse contro Thiem: il tennista serbo urla di tutto al giudice di sedia Tanta frustrazione per Novak Djokovic. Il tennista serbo ha accarezzato il sogno di poter arrivare in finale del Roland Garros, ultimo trofeo da vincere per completare un pazzesco poker di Slam che lo avrebbe visto detentore, contemporaneamente di Wimbledon, US Open, Australian Open e lo stesso ...

VIDEO Novak Djokovic attacca l’arbitro : “Hai mai giocato a tennis? Ora sei famoso”. Perse la semifinale del Roland Garros : Novak Djokovic si è letteralmente infuriato con l’arbitro durante la semifinale del Roland Garros 2019: il serbo ha appena perso il terzo set (7-5) contro Dominic Thiem e l’austriaco si è portato sul 2-1 nel conto dei set, il numero 1 al mondo si è arrabbiato con il diretto di gara e lo ha attaccato platealmente: “Hai mai giocato a tennis? Bravo, fai il protagonista. Ora sei famoso“. Djokovic si era lamentato per un time ...

DIRETTA FINLANDIA BOSNIA/ Streaming VIDEO e tv : l'arbitro è Daniel Stefanski : DIRETTA FINLANDIA BOSNIA, qualificazioni agli Europei 2020: Streaming video tv, quote, risultato live del match, oggi 8 giugno 2019,.

DIRETTA FAR OER SPAGNA/ Streaming VIDEO e tv : l'arbitro sarà Enea Jiorji : DIRETTA Far Oer SPAGNA: info Streaming video e tv della partita, valida per il girone F del Torneo per le qualificazioni agli Europei del 2020.