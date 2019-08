Secondo il CEO di EA | il cloud gaming ed i servizi in abbonamento consentiranno a più

Secondo il CEO di Quantic Dream è il ray tracing ad essere la tecnologia più importante per creare giochi realistici : I titoli sviluppati da Quantic Dream hanno sempre puntato sul fattore realismo per quanto riguarda la grafica. E David Cage, CEO della società, è molto entusiasta della nuova tecnologia ray tracing, tanto da credere che sarà quello il futuro per creare giochi che puntano sempre di più al realismo.Attualmente solo un numero limitato di giochi per PC supporta la funzionalità e per utilizzarla sono necessari sistemi di specifiche molto elevate, ma ...

Secondo il CEO di Zeiss sugli smartphone i sensori con oltre 40 MP non servono : il futuro è la fotografia computazionale : Secondo Michael Kaschke, Presidente e CEO di Zeiss Group, un sensore da 40 megapixel è già più che sufficiente per un utilizzo su smartphone L'articolo Secondo il CEO di Zeiss sugli smartphone i sensori con oltre 40 MP non servono: il futuro è la fotografia computazionale proviene da TuttoAndroid.

Secondo il CEO di Ubisoft la VR potrà crescere con prezzi di ingresso più accessibili : La realtà virtuale è senza dubbio una tecnologia con molto potenziale ma che tuttavia al momento non si è ancora evoluta completamente, sia per alcune limitazioni tecniche (e di prezzo) che di giochi disponibili. Certo, Sony con il suo PSVR sta cercando di rendere tale tecnologia più di massa, tuttavia all'interno della stessa industria videoludica non tutte le aziende stanno investendo nel VR, magari aspettando la sua maturazione. Durante la ...

Google Stadia è più interessante di PS5 e Xbox Scarlett - Secondo il CEO di Larian Studios : Dopo l'annuncio di Google Stadia, il tema del cloud gaming è diventato uno dei temi più discussi tra i giocatori, specialmente in rapporto alle console tradizionali, con PS5 e Xbox Scarlett in procinto di arrivare nei negozi il prossimo anno.In un'intervista con Wccftech, il CEO di Larian Studios, Swen Vincke, ha parlato di come a suo avviso le potenzialità del cloud computing rendano servizi come Stadia più interessanti delle nuove ammiraglie ...

Secondo il CEO di Take-Two il cross play sarà realtà in quanto sono i giocatori a chiederlo : Il tema del cross-play è da qualche tempo diventato oggetto di accese discussioni, tra i suoi sostenitori figura Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive.Come riporta Gamingbolt, Secondo Zelnick il cross-play sarà un elemento centrale nel futuro dei videogiochi, questo perchè sono i giocatori a chiederlo e prima o poi tutte le aziende dovranno adattarsi. Al momento i titoli che possono contare sul cross-play sono Fortnite e Rocket League, ...

Secondo il CEO di Housemarque a volte gli accordi di esclusività sono necessari : In una recente intervista di Wccftech con il CEO di Housemarque, Ilari Kuittinen, e l'Head of Self-Publishing, Mikael Haveri, sono emersi alcuni interessanti dettagli.Ad esempio, il CEO di Housemarque Ilari Kuittinen ha detto chiaramente che a volte sono necessari accordi di esclusività per gli sviluppatori di giochi, anche nell'ambiente attuale.MH: "In generale, penso che sia un buon momento per gli sviluppatori. E questo è qualcosa su cui ...

Secondo il CEO di EA è ancora possibile usare le microtransazioni in maniera intelligente : Nel panorama videoludico di oggi capita sempre più spesso di vedere politiche volte a trasformare alcuni giochi in veri e propri servizi, con l'uso (a volte spropositato) di microtransazioni, DLC, loot box, modelli free to play e molto altro ancora.Come riporta Segmentnext, molti esponenti del settore si sono dichiarati contrari a tali pratiche, tuttavia c'è un gruppo di aziende che continua a difendere queste politiche. Secondo il CEO di EA ...

Xiaomi Mi MIX 4? Varrà la pena aspettare Secondo il CEO Lei Jun : Non ci sono ancora indicazioni sulla data di presentazione di Xiaomi Mi MIX 4, ma lei Jun, CEO e co-fondatore, afferma che Varrà la pena attendere. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4? Varrà la pena aspettare secondo il CEO Lei Jun proviene da TuttoAndroid.

Anthem : Secondo il CEO di EA BioWare può rendere il gioco "qualcosa di speciale" : Il CEO di EA Andrew Wilson ha parlato con GameDaily.biz (tramite PCGamer) durante l'E3 2019 su una serie di cose diverse, incluso il lancio poco brillante di Anthem.Wilson ha sottolineato il fatto che Anthem alla fine non ha attratto i due diversi tipi di giocatori previsti: quelli che volevano un gioco di ruolo epico in stile Mass Effect o Dragon Age e quelli che volevano uno sparatutto in stile Destiny.Ma, soprattutto, alcuni si sono ...

Final Fantasy 7 Remake : Secondo il CEO di Square Enix i remake sono più difficili da sviluppare rispetto ai giochi originali : Senza dubbio, uno dei giochi più attesi in arrivo è Final Fantasy VII remake di Square Enix. Il gioco sta arrivando esattamente nel momento giusto, in cui più titoli hanno subito il "trattamento remake" e, secondo l'amministratore delegato della società, sviluppare remake è più difficile che fare un gioco originale, riporta Gamingbolt.Considerando che FFVIIR uscirà in più giochi, probabilmente significa che non vedremo un nuovo Final Fantasy ...

Secondo il CEO di Take-Two - la retrocompatibilità non avrà molto impatto sul mercato : Fin dalla sua introduzione su Xbox One da parte di Microsoft, la retrocompatibilità è da sempre stata una funzione molto apprezzata dai fan e la recente conferma della sua presenza sulla nuova generazione di console (anche se al momento non ci sono molti dettagli in merito) ha reso felici decine di giocatori.Come riporta VG247, sembra però che non tutti siano d'accordo, come il CEO di Take-Two Strauss Zelnick. L'uomo ha infatti dichiarato ...