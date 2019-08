Raggi 80 nuovi bus Atac per Roma Tor Bella Monaca | sindaco esulta ma mancano

La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili a corto Raggio verso il mar del Giappone : La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili a corto raggio, hanno detto fonti militari sudCoreane. I due missili sono stati lanciati nelle prime ore del 31 luglio nell’area di Wonsan, nel sud del paese, e secondo le prime

Pallanuoto - Mondiali 2019 : chi sono i nuovi campioni del mondo. I 13 eroi del Settebello ai Raggi X : Il Settebello ritorna sul trono mondiale ad otto anni dal trionfo di Shanghai: i 13 moschettieri di Sandro Campagna annichiliscono la Spagna in finale per 10-5 e salgono ancora una volta sul tetto del mondo tingendo d’oro un torneo costellato di sei vittorie, con un percorso netto invidiabile. IL Settebello AI raggi X Marco Del Lungo: il portierone azzurro è in pianta stabile col Settebello dal 2013, raggiungendo le 170 presenze. ...

Raggiunta l’intesa tra Italia e Austria su nuovi titoli accademici : Importante svolta per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli relativi ai nuovi percorsi di abilitazione per l’insegnamento effettuati n Austria.

La funzione DC Dimming Raggiunge Huawei P30 e P30 Pro in nuovi Paesi : La funzione DC Dimming, insieme a una minore latenza nell'audio Bluetooth, arrivar su Huawei P30 e P30 Pro in un maggior numero di Paesi. L'articolo La funzione DC Dimming raggiunge Huawei P30 e P30 Pro in nuovi Paesi proviene da TuttoAndroid.

Roma - vertice al Ministero con Zingaretti - Raggi e Costa : “Ora rifiuti all’estero - poi il via a nuovi impianti” : “Basta cercare le responsabilità, dobbiamo guardare avanti. Abbiamo trovato soluzioni”. Così il ministro all’Ambiente, Sergio Costa, al termine del vertice al Ministero con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Dopo giorni di tensioni e polemiche incrociate, ora i vari enti cercano un’azione comune. Ma, come precisa Costa, “in attesa di nuovi impianti”, la ...

Raggi : stiamo cercando nuovi siti rifiuti all’estero : Roma – “Da inizio giugno, da quando gli impianti di Malagrotta sono andati in manutenzione, Ama ha lavorato con turni straordinari, i lavoratori si sono messi a disposizione h24 e li ringrazio. E’ un momento di grandissimo lavoro, non ci fermiamo, sicuramente questa apertura di altri siti regionali e’ fondamentale come altrettanto lo e’ il lavoro che stiamo facendo per trovare dei siti di destinazione ...

In Alaska le temperature massime hanno Raggiunto nuovi record : Negli ultimi giorni in alcune città dell’Alaska le temperature hanno superato le massime mai registrate. Ad Anchorage, la più grande città dello stato americano, sono stati raggiunti i 32 gradi Celsius, due in più rispetto al record precedente e in

I migranti in Libia e i nuovi problemi per Raggi : Com'era quella cosa di Salvini su partenze zero e quindi morti zero? Ieri si è visto, in modo clamoroso, che si muore anche prima di prendere il mare. Oggi la minaccia di Al Serraj, ovviamente con carico propagandistico, di liberare improvvisamente tutti i migranti dei centri di detenzione libici.

Raggi : presto in servizio 250 nuovi autisti Atac : Roma – “250 autisti hanno passato i test in Atac e presto prenderanno servizio, 147 i nuovi operai che entreranno in azienda terminate le selezioni. Numeri possibili grazie al #ConcordatoApprovato da parte del Tribunale di Roma. Nuove assunzioni che cambieranno la vita a molte famiglie”. Lo dichiara, in un tweet, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: presto in servizio 250 nuovi autisti Atac proviene da ...

Raggi : Atac rimane pubblica - a breve avremo 227 nuovi autobus : Roma – “Atac non e’ fallita: il Tribunale di Roma ha approvato il concordato preventivo in continuita’. Ma cosa vuol dire concretamente? Significa che a breve avremo per le strade piu’ bus per Roma, per la precisione 227 nuovi mezzi, oltre 11mila dipendenti avranno ancora un posto di lavoro, significa che una delle aziende di trasporto piu’ grande d’Europa rimane pubblica. Non ci saranno linee di serie A ...

L'Europa come garanzia e i nuovi guai per Raggi : Semplice, senza accuse né dita puntate, la spiegazione della richiesta che parte dalla commissione e arriverà al consiglio europeo in 3 settimane per mettere l'Italia in procedura d'infrazione sulla gestione dei conti pubblici Arriveranno un sacco di insulti ma in realtà dovremmo ringraziare l'Eur