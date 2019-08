Fonte : ilmattino

(Di giovedì 1 agosto 2019) Dormono in parrocchia e da una settimana sono senza casa. L'hanno vista andare in fiamme una mattina di otto giorni fa, in seguito all'incendio divampato in un deposito di giocattoli a...

Notiziedi_it : Maxi rogo a Napoli, sfollati protestano «Fate presto per una soluzione» - allnews24eu : Ombre inquietanti dopo il maxi rogo di San Giovanni Rotondo. “Criminalità mostra il suo volto” - AllNews24 - “Sde… - immediatonet : ?Ombre inquietanti dopo il maxi rogo di #SanGiovanniRotondo. “Criminalità mostra il suo volto” ?? -