Malattie coronariche | l’intelligenza artificiale per agevolare il controllo dei pazienti

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Il progetto SMARTool, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Horizon 2020 e coordinato dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr–Ifc), ha sviluppato un programma che utilizza intelligenzae tecnologia cloud perildeiaffetti da cardiopatia coronarica (Cad). La piattaforma include una serie di modelli multiscala e multilivello di caratterizzazione e di progressione della placca integrata con dati di varia natura specifici del paziente (sintomi, fattori di rischio, stile di vita, esami del sangue, dati genetici, profilo lipidico) ed elaborati da algoritmi di intelligenza. “La gestione delle informazioni ha avuto inizio circa 5 anni fa, quando è stata effettuata la prima collezione di esami diagnostici (Tac, prelievi, ecografie etc.) effettuati suaffetti da ...

CittadinidiTwtt : RT @StampaCnr: #BreakingNews da #Cnr-Ifc #IntelligenzaArtificiale per le malattie coronariche?? Con @SMARToolProject, la piattaforma che può… - StampaCnr : #BreakingNews da #Cnr-Ifc #IntelligenzaArtificiale per le malattie coronariche?? Con @SMARToolProject, la piattaform… - BenessereMag : #INTELLIGENZAARTIFICIALE IN AIUTO PER LE #MALATTIE #CORONARICHE -