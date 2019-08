Galeone | «Non perdiamo niente senza Kean e Cutrone Insigne e Chiesa all’estero sarebbero

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2019) Il Corriere dello Sport intervista Giovannisulla fuga di talenti del calcio italiano. Cosa perde il calcio italiano? «Non molto sinceramente. Non parliamo né di Baggio né di Totti. Sono bravini, qualcuno potrebbe diventare un po’ più bravo. Ma non fanno la differenza in Europa».sono tra i migliori Under 21 che abbiamo. «E questo dimostra la mediocrità generale del nostro calcio. La penso così. Il nostro calcio è questo. Fenomeni in giro non ne vedo. Verratti dopo un paio di anni a Pescara era il nuovo Pirlo, no? Gioca in Francia dal 2012. Secondo lei è migliorato? Secondo me no. Si accontentano dei soldi, non pensano a migliorarsi. Gli stessise dovessero andarenormali, uguali a tanti altri. Da noi bastano due partite per battezzare uno fenomeno. Si ricorda Juve-Barcellona di due anni fa?». Aprile 2017, Juve-Barcellona 3-0, ...

