Facebook sogna di leggere il pensiero I neuroscienziati | Testato il decoder del

Fonte : repubblica

(Di giovedì 1 agosto 2019) I test condotti dai ricercatori dell'Università della California di San Francisco su pazienti epilettici per tradurre gli impulsi elettrici cerebrali trasmessi all'apparato fonatorio. "Siamo riusciti a tradurre in testo buona parte di parole e frasi"

