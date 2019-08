Ebola in Congo, Ruanda chiude frontiera

Ilha chiuso i confini con ilper l'epidemia diin quest' ultimo Paese. La chiusura dellaarriva dopo l'annuncio di un terzo caso dia Goma, metropoli a vocazione commerciale da 2 milioni di persone situata al confine con il. Il terzo caso di Goma è la figlia di un uomo morto ieri:arrivato in città il 13 luglio è stato messo in isolamento solo il 30. L'epidemia è partita a agosto 2018 in Nord Kivu e Ituri:1.803 i morti(Di giovedì 1 agosto 2019)