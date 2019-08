Col mio amico e sua figlia a vedere Izi e Emis Killa | il mondo potrebbe finire qua | e

Diego Armando Maradona Jr. : "Mia figlia India NiCole nascerà il giorno del compleanno di mio padre" : Ad ottobre, Diego Armando Maradona jr., figlio di Diego Armando Maradona e di Cristiana Sinagra, diventerà papà per la seconda volta. Il figlio del campione argentino, infatti, dopo essere diventato papà di Diego Matias grazie alla moglie Nunzia Pennino, diventerà padre di una femminuccia a cui verrà dato il nome di India Nicole.prosegui la letturaDiego Armando Maradona Jr.: "Mia figlia India Nicole nascerà il giorno del compleanno di mio ...

Mc Caracalla - Prosperetti : dopo mio avviso Comune non mise vinColo paesaggio : Roma – Sull’area di Caracalla dove dovrebbe sorgere un Mcdonald’s “non ci sono vincoli diretti. Quella del vincolo del ’56 e’ una notizia totalmente falsa, perche’ non riguarda quel perimetro, ma quello sull’altro lato di via delle Terme di Caracalla”. Lo ha affermato il soprintendente speciale di Roma, Francesco Prosperetti, arrivato oggi in commissione Lavori pubblici del I Municipio, che ...

Carabiniere ucciso - parla il padre del giovane che ha confessato di aver acColtellato Mario : «Mio figlio è una brava persona» : «Mio figlio è una brava persona», sono le parole di Ethan Elder, padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano che ha confessato di aver ucciso a coltellate il vicebrigadiere...

Energia : online software ENEA per calColo interventi di risparmio energetico : Sono online i due software ENEA dedicati al calcolo semplificato del risparmio annuo di Energia primaria conseguito con l’installazione delle schermature solari e delle chiusure oscuranti. Gli strumenti informatici, denominati rispettivamente Chiusure Oscuranti e ShadoWindow, sono destinati a tutti gli utenti che accedono alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, chiamati a trasmettere i ...

NiCole Kidman : “Se mio marito dice che a letto sono una maniaca...” - : Alessandro Zoppo Durante un’intervista al “The Kyle & Jackie O Show”, l’attrice conferma l’indiscrezione già rivelata da Keith Urban nella canzone “Gemini” Nicole Kidman e Keith Urban sono sposati da ben tredici anni e uno dei segreti del loro matrimonio è l’alchimia perfetta raggiunta sotto le lenzuola. Lo aveva rivelato il rocker nella canzone Gemini, pubblicata nel 2018 sul disco Graffiti U, e lo ha confermato l’attrice nel ...

Amanda Knox - una Colletta per le nozze : “Ho speso tutto per il mio viaggio in Italia” : Assolta definitivamente dall'accusa di aver assassinato Meredith Kercher, oggi l’americana progetta il matrimonio con il...

Conto corrente : elenco banche e controlli Col risparmiometro. Quali sono : Conto corrente: elenco banche e controlli col risparmiometro. Quali sono È stretta sul Conto corrente dei contribuenti italiani: sono infatti partiti i controlli del Fisco sui conti correnti e sulle movimentazioni sospette. Il nuovo strumento che consentirà il monitoraggio, il risparmiometro, sta già scandagliando a fondo i conti di alcune tra le principali banche del Paese, iniziando da BNL e Intesa Sanpaolo e proseguendo quindi con ...

“Lo faccio solo per mio nipote”. Altro che ‘nonno Libero’ : Lino Banfi Colpisce al cuore : Se pensiamo al nonno d’Italia ci si para davanti agli occhi, senza ombra di dubbio, il faccione di Lino Banfi. Amato da tutti, seguito da tutto lo stivale, che resta sempre aggiornato su ogni ambito della sua vita, anche quella personale. Il Nonno Libero di Un Medico in Famiglia è entrato nel cuore di tutti noi: i toni gioviali, la cordialità, la passione per la sua famiglia e soprattutto per i suoi nipoti. Che non era solo una cosa da telefilm ...

Roma - Premio Nazionale per l'Innovazione in AgriColtura - premiati due siciliani : Due giovani imprenditori siciliani tra i vincitori del Premio Nazionale per l'Innovazione in Agricoltura che si è tenuto a Palazzo della Valle a Roma

Camion svolta e schiaccia ciclista : morto sul Colpo : L'incidente stradale di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Ugo Bresciani aveva 66 anni ed era molto conosciuto...

Mertens a Sky : “La Juve molto forte ha comprato campioni. Record Hamsik? Un mio obiettivo. Su Sarri - Insigne e il rinnovo Col Napoli…” : Intervista Dries Mertens Dries Mertens ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, ha parlato di vari temi: Come agire per arrivare allo scudetto? “Cosa serve per lo scudetto? Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Ho visto giocatori andare via ed altri arrivare in questi 6 anni, è stato fatto un gran cammino. Se guardo la Juve, però, hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon… sono molto forti. Le altre squadre stanno comprando tanti ...

Premio ArtiColo 21 - riconoscimento alla redazione di Fanpage.it : “Inchieste scottanti” : La redazione di Fanpage.it sarà premiata oggi, lunedì 15 luglio, a Roma, nel corso della cerimonia organizzata da Articolo 21. Il quotidiano online diretto da Francesco Piccinini è tra i vincitori del riconoscimento per aver fatto "importanti inchieste che l'hanno reso obiettivo di attacchi dei centri di potere messi sotto i riflettori e di pressioni indebite degli organi inquirenti alla ricerca di fonti che i giornalisti hanno il dovere di ...

Maria Elena Boschi - è una resa? "Qual è stato il mio errore più grave". Da Renzi a Gentiloni - il traCollo Pd : "Oggi Matteo Renzi è impegnato in una sfida educativa e culturale, non nella costruzione di un nuovo partito. Per adesso un nuovo partito è solo una fantasia". Maria Elena Boschi, intervistata dal Quotidiano nazionale, riannoda i fili della crisi dei Renziani e del Pd, dal 2016 a oggi, e non risparm