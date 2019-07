Wimbledon | il retroscena dell’arbitro della finale Djokovic-Federer | “Nole non conosceva

Retroscena Bautista Agut - semifinale inattesa a Wimbledon : lo spagnolo aveva già prenotato le vacanze [VIDEO] : Il tennista spagnolo non si sarebbe mai aspettato di arrivare in semifinale a Wimbledon, per questo aveva già prenotato le vacanze a Ibiza Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Roberto Bautista Agut. Sono questi i quattro semifinalisti di Wimbledon, che domani si giocheranno l’accesso alla finale di domenica. AFP/LaPresse Tre mostri sacri e un outsider, che non si sarebbe mai aspettato di trovarsi a questo punto dello slam ...