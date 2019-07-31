mojopin82 : @ZiAttilio @museodiemozioni @Lecce_official A Torino, Roma, Milano andare allo stadio non è nemmeno un cagamento di… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 31-07-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: via del Trullo, altezza via Monte delle Capre, possibili rallentamenti causa #incidente in direzione via della Magliana. -
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Traffico Roma del 30-07-2019 ore 19:00 Roma Daily News
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA E QUELLO DELLA A24 ROMA TERAMO IN ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 09 : 00 : A NORD DELLA CAPITALE IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE, QUI ANCHE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico E INCIDENTE CODE TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMETI MA SOLO DOVUTI AL Traffico INTENSO ALTEZZA SVICNOLO A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 08 : 30 : A NORD DELLA CAPITALE IL Traffico INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE, QUI ANCHE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico E INCIDENTE CODE TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMETI MA SOLO DOVUTI AL Traffico INTENSO ALTEZZA SVICNOLO A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 08 : 00 : IN AUMENTO IL Traffico SULLE STRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER Roma SUD ALL’APPIA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 07 : 30 : IN AUMENTO IL Traffico SULLE STRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER Roma SUD ALL’APPIA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 20 : 00 : RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA E LA PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA. NEL QUARTIERE APPIO LATINO PRUDENZA PER UN INCENDIO AVVENUTO IN VIA TOMMASO FORTIFIOCCA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEI MONTI TIBURTINI ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO MEDA. ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’USCITA DI CASTEL DI DECIMA CI SONO CODE TRA VIA DI ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 19 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA E LA PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA. NEL QUARTIERE APPIO LATINO PRUDENZA PER UN INCENDIO AVVENUTO IN VIA TOMMASO FORTIFIOCCA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEI MONTI TIBURTINI ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO MEDA. ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’USCITA DI CASTEL DI DECIMA CI SONO CODE TRA VIA DI ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA E QUELLO DELLA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ESTERNA, A TRATTI SI RALLENTA CON CODE, TRA L’USCITA PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA RomaNINA; TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA, VERSO IL RACCORDO PER I LAVORI E LA CHIUSURA DI VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA, RIPERCUSSIONI DI ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA E QUELLO DELLA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ESTERNA, A TRATTI SI RALLENTA CON CODE, TRA L’USCITA PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA RomaNINA; TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA, VERSO IL RACCORDO PER I LAVORI E LA CHIUSURA DI VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA, RIPERCUSSIONI DI ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 18 : 00 : RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA E LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA. BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIOnE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA VIA ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 17 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA E LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA. BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIOnE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA VIA ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 17 : 00 : BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIOE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI AL Traffico SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE ETIOPIA ALL’ALTEZZA DI VIA TEMBIEN,, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI E UN TERZO ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 16 : 30 : BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIOE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI AL Traffico SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE ETIOPIA ALL’ALTEZZA DI VIA TEMBIEN,, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI E UN TERZO ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 15 : 30 : BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIOE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI AL Traffico SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE ETIOPIA ALL’ALTEZZA DI VIA TEMBIEN,, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI E UN TERZO ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 14 : 30 : PER LAVORI CHIUSA VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA. RIPERCUSSIONI DI Traffico SULLA VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V. DEVIATE LE LINEE BUS TPL 98, 881, 889 E 892. RALLENTAMENTI IN VIA AURELIA, PER LAVORI ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE AURELIA, IN DIREZIONE GRA IL TRASPORTO: PER IL GUASTO AD UN TRAM IN VIALE ROSSINI, TRA PIAZZA GALENO E PIAZZA RISORGIMENTO INTERROTTO IL SERVIZIO DELLE LINEE 3 E 19 IN DIREZIONE DI VALLE ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 13 : 30 : PER LAVORI CHIUSA VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA. RIPERCUSSIONI DI Traffico SULLA VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V. DEVIATE LE LINEE BUS TPL 98, 881, 889 E 892. RALLENTAMENTI IN VIA AURELIA, PER LAVORI ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE AURELIA, IN DIREZIONE GRA IL TRASPORTO: PER IL GUASTO AD UN TRAM IN VIALE ROSSINI, TRA PIAZZA GALENO E PIAZZA RISORGIMENTO INTERROTTO IL SERVIZIO DELLE LINEE 3 E 19 IN DIREZIONE DI VALLE ...