Siete pronti per entrare nel mirror world?

Fonte : wired

(Di mercoledì 31 luglio 2019) (foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images) Ogni dicembre, Adam Savage – star del programma televisivo MythBusters – Miti da sfatare – propone un video nel quale riesamina i suoi oggetti preferiti dell’anno che si sta chiudendo. Nel 2018 tra i suoi preferiti c’era un visore per la realtà aumentata di Magic Leap. Dopo avere doverosamente ricordato il battage pubblicitario e le reazioni negative che hanno accompagnato il prodotto, Savage descrive la folgorazione avuta mentre provava gli occhiali virtuali a casa, al piano superiore nel suo studio. “Li ho accesi e sentivo i versi di una balena”, dice, “ma non la vedevo. Mi guardavo intorno per cercarla. E a un certo punto l’ho vista nuotare vicino alla finestra, fuori dal mio palazzo! Quindi gli occhiali avevano scannerizzato la mia stanza e sapevano che le finestre erano dei portali e avevano reso la balena come se stesse nuotando in ...

