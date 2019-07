Repubblica | De Laurentiis ha affiancato una task force a Giuntoli per convincere Wanda

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Groviglio di intrecci intorno l’affare Lukaku che passa per Mauro Icardi e il Napoli, come scrive. Vendere l’argentino potrebbe essere l’ultima speranza di fare una controfferta per il belga, ma la situazione con l’argentino non è facile. Secondoil Napoli insiste e dopo i contatti conNara e la chiacchierata informale tra Marotta e il presidente si cerca di concretizzare. E proprio per questo il Napoli rafforza l’attacco. Dehaal dsunaperNara. Si gioca una partita contro il tempo per l’Inter che però non vuole svalutare l’argentino, mentre il Napoli che non ha fretta, aspetta che abbocchi all’amo. Il presidente azzurro avrebbe goduto nel fare uno sgarbo alla Juve, certo, ma è anche determinato a portare via Icardi a 60 milioni al massimo, magari ...

rep_bari : Bari, presentata la campagna abbonamenti: la curva da 140 euro. De Laurentiis: 'Alziamo la cresta' [news aggiornata… - genovesergio76 : Repubblica - Scontro Inter-Juve, può approfittarne il Napoli per Icardi! Ma De Laurentiis aspetta una data p… - SportRepubblica : Napoli, Ancelotti sorride ma ora aspetta i colpi da De Laurentiis -