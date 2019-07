Oliviero Toscani | La Chiesa è un club sadomaso Condannato per vilipendio

Camera Oscura : Oliviero Toscani debutta su La7 : Oliviero Toscani “A scuola ci hanno insegnato a leggere le parole, ma nessuno ci ha insegnato a leggere le fotografie: è arrivato il momento di imparare”. Così Oliviero Toscani introduce Camera Oscura, due puntate speciali condotte dal celebre fotografo e realizzate dal centro di ricerca sulla comunicazione Fabrica e che andranno in onda su LA7 stasera e domenica 4 agosto in seconda serata. Camera Oscura non cerca l’imparzialità o ...

Oliviero Toscani su La7 conduce Camera oscura dal 28 luglio : Oliviero Toscani approda su La7 con Camera oscura, ossia due puntate speciali realizzate dal centro di ricerca sulla comunicazione Fabrica, fondato nel 1994 dal fotografo con Luciano Benetton, in onda sulla rete diretta da Andrea Salerno domenica 28 luglio e domenica 4 agosto in seconda serata. "A scuola ci hanno insegnato a leggere le parole, ma nessuno ci ha insegnato a leggere le fotografie: è arrivato il momento di imparare". Così Toscani ...

Come la diarrea! Oliviero Toscani insulta Matteo Salvini : Sono insulti pesantissimi quelli che, via radio, arrivano al titolare del Ministero dell’Interno Matteo Salvini. Al centro del dibattito politico, soprattutto dopo il caso Sea Watch, il numero uno della Lega ha visto salire vertiginosamente le sue quotazioni politiche per il modo in cui ha gestito, mediaticamente, l’approdo di Carola Rackete. Attirandosi elogi, parole positive, ma soprattutto critiche, accuse, offese.\\ Come quelle che Oliviero ...