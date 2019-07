Incendio in un appartamento al Collatino a Roma

Belluno - Incendio distrugge la casa : donna muore intrappolata nel suo appartamento : La vittima è Maria Doriguzzi, che viveva da sola nella casa al piano terra del palazzo colpito dall'incendio. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare dell'abitazione della donna, per lei ormai non c'era più nulla da fare. Si sospetta che la colpa del rogo sia un malfunzionamento della canna fumaria di una stufa a legna.Continua a leggere

Incendio in un appartamento : l’abitazione è andata distrutta - una donna è morta per asfissia : Una donna di 81 anni è stata trovata morta oggi dopo che nella sua abitazione era scoppiato un Incendio, a Comelico Superiore, in Veneto. Il corpo dell’anziana è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, al piano terra della palazzina. Le cause del rogo sono al vaglio dei carabinieri. Non risultano altre persone coinvolte nell’episodio. L’anziana signora, secondo i primi accertamenti medici, sarebbe deceduta per asfissia. Questo ...

Roma - Incendio al Tufello in un appartamento : muore un disabile - altri due feriti : Un bruttissimo incendio si è verificato ieri sera, intorno alle ore 19:45, al rione Tufello, sito nel territorio di Roma. Per cause ancora da accertare, uno stabile situato al terzo piano di una palazzina, in via Monte Massico, è improvvisamente andato a fuoco. All'interno c'erano due persone: un'anziana donna e suo figlio disabile, che aveva 62 anni. Purtroppo per costui non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morto carbonizzato durante ...

Roma - Incendio in un appartamento al Tufello : muore un disabile. «Non è riuscito a scappare» : Roma, incendio in un appartamento al Tufello: un morto e due feriti. La vittima ha 57 anni. Le fiamme sono divampate intorno alle 19,45 al terzo piano di uno stabile in via Monte Massico incrocio con...

Incendio in un appartamento a Roma - muore un 62enne : Tragico Incendio alla periferia est di Roma: un uomo italiano di 62 anni è stato trovato morto nel rogo che si è propagato in un appartamento al terzo piano di uno stabile in via Monte Massimo, alla Bufalotta. Altre due persone, la madre della vittima e un'altra signora del condominio, sono state trasportate in ospedale. L'Incendio è scoppiato poco prima delle 20 e l'appartamento è stato evacuato con un'autoscala dai Vigili del fuoco che hanno ...

Roma - Incendio in un appartamento al Tufello : muore un disabile. Salvata la madre della vittima : Roma, incendio in un appartamento al Tufello: un morto e due feriti. La vittima ha 62 anni. Le fiamme sono divampate intorno alle 19,45 al terzo piano di uno stabile in via Monte Massico incrocio con...

Roma - Incendio in un appartamento al Tufello : un morto e due feriti : Roma, incendio in un appartamento al Tufello: un morto e due feriti. La vittima ha 62 anni. Le fiamme sono divampate intorno alle 19,45 al terzo piano di uno stabile in via Monte Massico incrocio con...

Brindisi - Incendio in un appartamento : un cane salvato dai Vigili del Fuoco : Si sono vissuti attimi di tensione nella mattinata di ieri, 14 luglio, a Brindisi, nel pieno centro del capoluogo di provincia adriatico, dove i Vigili del Fuoco del comando locale hanno tratto in salvo un cane che era rimasto intrappolato in una cucina. Nel vano in questione infatti, all'improvviso, si è scatenato un incendio. Chi si è accorto delle fiamme che fuoriuscivano dalla casa ha chiamato immediatamente i pompieri, che nel giro di pochi ...

Bologna - Incendio in un appartamento : un morto - intossicata un’altra persona : Una persona è morta in un incendio scoppiato in mattinata in una palazzina a Minerbio, nel Bolognese. Si tratta, dalle prime informazioni, di un uomo di 64 anni che abitava nell’appartamento nel quale sono divampate le fiamme. Oltre alla vittima almeno una persona è rimasta intossicata per il fumo. Sul posto, in via Roma, sono impegnati Vigili del Fuoco e Carabinieri. L’incendio avrebbe avuto un’origine accidentale. L'articolo Bologna, ...

Palermo : Incendio in appartamento - muore un anziano : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - Un anziano è morte nella tarda serata di ieri nell'incendio del suo appartamento, in via Altarello, alla periferia di Palermo. Benito Rotolo, 79 anni è morto per asfissia e a niente sono valsi gli aiuti del 118. Il fuoco è divampato nel suo appartamento al primo piano