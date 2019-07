In Ohio una 79enne è stata condannata a 10 giorni di carcere per aver dato da mangiare ai

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Una settantanovenne èdetenuta perdaad alcuni gatti randagi. Succede a Garfield Heights, in, e lo riporta la CNN.Nancy Segula ha dichiarato che i randagi hanno iniziato a comparire dopo il trasferimento di un vicino e lei, in quanto amante dei gatti, li ha sfamati. Nella cittadina americana infatti è proibito sfamare gli animali randagi e la donna dal 2015 ha ricevuto almeno quattro multe.Nel 2017 era statoa due anni di libertà vigilata e le era stato detto di smettere di sfamare i gatti ma le richieste del giudice non sono state ascoltate. Andata a processo a maggio, la donna eraa 10di: la pena era invecesospesa a patto che non desse più daagli animali. Dopo una serie di ulteriori denunce, l’anziana èper oltraggio alla corte ...

