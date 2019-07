Il giorno nero di Salvini

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) È irritato, furioso, a tratti scocciato, ed è uno stato d’animo che lo attanaglia per tutto il. Ilpiùper Matteo. Dove tutto precipita: la riforma della giustizia, la non crescita economica e, infine, ed è la nota più dolente, l’indagine per autoriciclaggio ai danni del fedelissimo Armando Siri, l’esperto del Carroccio della flat tax, che già gli aveva creato diversi problemi perché indagato per corruzione dalla Procura di Roma. Sorride quando apprende la notizia del suo fedelissimo, nuovamente indagato, ma è un sorriso beffardo dietro cui si cela uno sfogo che prende di mira quel “circuito mediatico-giudiziario” che ricorda tanto il Berlusconi del ’94.“Mi vogliono far fuori, ormai è chiaro”.Ecco, è questa la scena principe delle 24 ore ...

