Due donne terrorizzate dal loro gatto | si barricano in una stanza | cosa accade di

Nardò - Due donne di 46 e 51 anni muoiono folgorate : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Nardò, nel leccese, dove due donne sono morte folgorate: una stava tentando di sistemare uno stendipanni, l'altra ha provato invano a soccorrere l'amica, restando essa stessa coinvolta nella tragedia. Le vittime sono Antonia Antonaci, di 51 anni, e Anna Cinzia Cataldi, una 46enne e proprietaria della stessa abitazione dove si è verificato il dramma. Secondo quanto riporta la stampa locale e ...

Due donne pensano che il loro anziano cane sia morto e lo seppelliscono - dopo qualche giorno succede un evento incredibile : Era sulla sua coperta immobile. Così due signore hanno pensato che il loro anziano cane di 18 anni di nome Dik era morto. Le due donne, con immenso dolore per la perdita del loro amato cane, hanno deciso di seppellirlo in un terreno vicino alla loro casa. Il cane però non era morto e Dik, con tantissima fatica, è riuscito a scavare un cunicolo e a liberarsi dalla buca che non era molto profonda.e a uscire. Molto stanco Dik è ...

Terribile incidente d’auto in Alto Adige : dopo un volto di centinaia metri muoiono Due giovani donne : Stavano rientrando a casa dopo la fine del loro turno di lavoro in una malga sulle montagne dell’Alto Adige, ma a casa non sono mai arrivate. Due giovanissime hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella prima serata di ieri in Val Ridanna, una laterale della Val d’Isarco, nell’Alto Adige settentrionale. Secondo una prima ricostruzione, le quattro donne avevano da poco concluso il ...

Omicidio Vittorio Veneto - le Due donne si era conosciute su Second Life : erano “mamma e figlia”. Il gip : “Rapporto patologico” : Un gioco di ruoli, su un sito che consente di ricrearsi una Seconda vita. Si chiama per l’appunto “Second Life” la realtà virtuale che getta un’ombra inquietante sull’Omicidio di Paolo Vaj, di 57 anni, avvenuto in una villetta di Vittorio Veneto. L’uomo è stato colpito con una bastonata, poi soffocato con un cuscino. A finire nel carcere veneziano della Giudecca sono state la convivente Patrizia Armellin di 52 anni e ...

Omicidio Vittorio Veneto - le Due donne vivevano come in Second Life - Paolo era il 'cattivo' : Patrizia Armellin e Angelica Comaci devono rimanere in carcere; le due donne, rispettivamente di 52 e 24 anni, sono accusate di aver soffocato e bastonato fino alla morte Paolo Vaj (57 anni) nella abitazione che condividevano a Vittorio Veneto. Secondo il Gip di Treviso sono pericolose e potrebbero uccidere ancora in quanto sono legate da un "rapporto patologico" - nato nel mondo virtuale di Second Life - che le porta a considerarsi, anche nella ...

Due donne morte negli ultimi giorni in seguito ad operazioni per la riduzione del peso : si indaga sui medici : La Procura della Repubblica di Chieti ha avviato delle indagini affidare alla Squadra Mobile, oltre che agli esiti dell’autopsia, per accertare le cause della morte di una donna di 44 anni di Cepagatti, Marika Chiavaroli, morta in ospedale a Chieti nel reparto di Rianimazione. La donna, con problemi di obesità, ai primi di luglio era stata sottoposta nel reparto di patologia chirurgica ad un intervento di riduzione della massa corporea al ...

Una strana convivenza in un piccolo borgo. E Due donne che soffocano un uomo. Omicidio degno di Montalbano : Un piccolo borgo, Vittorio Veneto in provincia di Treviso, due donne, un uomo ucciso a colpi di bastone e soffocato con un cuscino. Una convivenza anomala, da parte di tre persone, tutte disoccupate, che si erano conosciute tramite Facebook. Una storia che sembra la sceneggiatura di un episodio del commissario Montalbano. Le due donne, Patrizia Armellin di 52 anni vittoriese e l’amica Angelica Cormaci di 24 anni originaria ...

Auto precipita sui binari e viene travolta da un treno : morte Due donne : Tragedia a Castelveccana, nel varesotto: un'Auto con due persone a bordo è stata travolta da un treno merci e i due passeggeri sono entrambi morti. Le vittime sarebbero due donne. La...