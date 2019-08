Come rinfrescare una casa con le piante. Intervista a Stefano Boeri 

Fonte : agi

(Di mercoledì 31 luglio 2019) In questo caldissimo luglio l'oggetto del desiderio è sicuramente il condizionatore. E poco importa se gli esperti raccomandano di pulire periodicamente i filtri, di impostare la temperatura interna massimo 4-5 gradi in meno rispetto a quella esterna e di non dormire con l'aria condizionata che secca le mucose. Con il caldo torrido, di fronte a un telecomando o un ventilatore crolla ogni buon proposito. Ma è possibilele case in un modo più ‘genuino'? Sì, basta avere un ottimo pollice verde. La soluzione è nelle, posizionate ad arte e scelte con cura in modo da farci guadagnare qualche grado in meno.lo spiega all'AgiBoeri, archistar e autore del famoso Bosco Verticale di Milano. Architetto, è possibile climatizzare un edificio o un appartamento con le? "In un certo senso è possibile. In estate, le chiome delleriescono a garantire un ...