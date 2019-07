TIM regala fino a 50 GB di internet o 10 euro di bonus in fattura portando amici in TIM

Wimbledon – Barbora Strycova è l’ulTIMa semifinalista - la ceca stende Johanna Konta e si regala S. Williams : La tennista ceca supera in due set la propria avversaria, staccando il pass per le semifinali di Wimbledon dove affronterà Serena Williams Barbora Strýcová è l’ultima semifinalista del tabellone femminile di Wimbledon, terzo slam della stagione in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club. La tennista ceca si sbarazza in due set di Johanna Konta, stendendola con il punteggio di 7-6, 6-1 dopo un’ora e ...

MotoGp – Finalmente parole di otTIMismo - le parole di Valentino Rossi al Sachsenring regalano un TIMido sorriso ai fan : Valentino Rossi positivo dopo la prima giornata di prove libere del Gp di Germania: le parole del Dottore Giornata tutto sommato positiva per Valentino Rossi oggi al Sachsenring: dopo una Fp1 col terzo tempo, il Dottore ha chiuso col decimo crono le seconde libere del Gp di Germania. Una prima giornata che dà fiducia al nove volte campione del mondo, dopo i tre zeri consecutivi in campionato. Alessandro La Rocca /LaPresse “Non male, ...

La Super SetTIMana Redmi di Xiaomi regala 20 euro di sconto con 100 euro di spesa : Xiaomi lancia la Super Settimana Redmi: fino al 30 giugno 20 euro di sconto su una spesa minima di 100 euro e gadget in regalo su tanti smartphone. L'articolo La Super Settimana Redmi di Xiaomi regala 20 euro di sconto con 100 euro di spesa proviene da TuttoAndroid.

LIVE Inghilterra-Camerun 2-0 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : White regala il raddoppio alle “sue” all’ulTIMo minuto del primo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Si è andati per le lunghe, finisce qui i primo tempo! 51′ Gran azione dell’Inghilterra: Bronzo regala un assist perfetto a White, che in area di rigore conclude con un sinistro a giro spettacolare. 50′ IL VAR RIBALTA TUTTO, POSIZIONE REGOLARE E 2-0!!!!! 49′ White segna il gol del raddoppio, ma subito dopo viene annullato per fuorigioco!!! 48′ Il primo ...

TIM Ricarica Automatica regala fino a 15 GB al mese per un anno : Attivare TIM Ricarica Automatica entro il 30 giugno significa avere 5 giga in più al mese sulla propria offerta mobile, promo che si triplica per i clienti con attiva anche una linea fissa. L'articolo TIM Ricarica Automatica regala fino a 15 GB al mese per un anno proviene da TuttoAndroid.