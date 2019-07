Taranto | atti osceni davanti a una mamma e due bimbe Denunciato ghanese

Mittal : «Senza immunità l'ex Ilva di Taranto a settembre chiude». Di Maio : no a ricatti : Se non si trova una soluzione al problema della protezione legale, l'ex stabilimento Ilva di Taranto chiuderà il 6 settembre, quando entrerà in vigore la legge che ha abolito...

I grillini chiudono l’Ilva di Taranto : il 6 settembre cessano le attività : Il Corriere della Sera pone l’accento sulla denuncia dell’azienda proprietaria dell’Ilva di Taranto. In assenza di una soluzione al problema della protezione

Ex Ilva - Di Maio a Taranto tra le contestazioni delle associazioni. Il vicepremier : "No immunità - Mittal rispetti i patti" : Il vicepremier torna nel momento più difficile della nuova gestione: Arcelor Mittal ha messo in cassintagrazione 1.400 operai e contesta le decisione del governo di abolire l'immunità penale

Ex Ilva - Di Maio a Taranto tra le contestazioni delle associazioni. Il vicepremier : "Mittal rispetti i patti sul lavoro" : Il vicepremier torna nel momento più difficile della nuova gestione: Arcelor Mittal ha messo in cassintagrazione 1.400 operai e contesta le decisione del governo di abolire l'immunità penale

Taranto - tra i mitilicoltori a lavoro ecco che spunta Patti Smith : Emanuela Carucci La cantautrice americana in città per un concerto nell'ambito del MediMex, un festival di musica. Nella città dell'acciaio canterà con la figlia, attivista ambientale Una sorpresa inaspettata per due mitilicoltori di Taranto che, mentre vendevano le cozze, si sono trovati davanti la sacerdotessa del rock: Patti Smith.Il momento è stato immortalato da un fotografo di cui non si conosce l'identità. L'immagine è ...