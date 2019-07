Fonte : motorinolimits

(Di martedì 30 luglio 2019)continua a confermarsi come la più importante e longeva vetrina al mondo per l’industria delle due ruote. A poco più di 3 mesi dall’apertura della sua 77^ edizione, l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, in programma dal 5 al 10 novembre prossimi in Fiera Milano a Rho fa registrare il pieno di adesioni. In … L'articoloMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : EICMA 2019: confermati tutti i grandi brand - MotoriNoLimits : EICMA 2019: confermati tutti i grandi brand - motorionline : #EICMA 2019: presenti tutti i grandi brand alla 77ª edizione, anticipato un padiglione in più - @official_eicma… -