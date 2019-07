Brindisi | falsi braccianti agricoli | la maxi truffa all' Inps

Brindisi - denunciati 152 falsi braccianti agricoli : truffa per un valore di 410 mila euro : La Guardia di Finanza di Brindisi ha denunciato per truffa 152 falsi braccianti agricoli, che operavano in due distinte aziende della provincia. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che siano stati denunciati anche due imprenditori agricoli, legati da un rapporto di parentela, i quali avrebbero messo in atto questo sistema fraudolento, assumendo falsamente queste persone. La truffa consisteva quindi nel percepire, indebitamente, ingenti ...