Volley | Simone Parodi senza squadra per una bufala sul suo ' stato di salute precario'

Pallavolo SuperVolley. In edicola il numero doppio : Simone Giannelli - Oreste Cavuto - Anna Danesi e Indre Sorokaite raccontano l’estate azzurra : Il numero doppio estivo di Pallavolo Supervolley è in edicola con la grinta del palleggiatore azzurro Simone Giannelli in copertina. È lui il volto della nazionale maschile che ha cominciato la stagione restando in corsa fino all’ultimo weekend per le finali di Volleyball Nations League e che è pronto a guidare l’Italia di Gianlorenzo Blengini verso l’appuntamento più atteso: il torneo di qualificazione olimpica di Bari. L’intero movimento ...