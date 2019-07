Rdc | Di Maio | ' confronto con Campania | rafforziamo centri impiego'

La lettera di Tria all’Ue : “Tagli a spese welfare”. Ma Di Maio : “Rdc e quota 100 non si toccano” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, annuncia un taglio di "spesa per le nuove politiche in materia di welfare", con riferimento a reddito di cittadinanza e quota 100, nella lettera di risposta alla Commissione europea. Ma Di Maio replica duramente: "La lettera preparata dal ministro Tria con la Lega? Il M5s non ne sa nulla, non ce ne siamo occupati noi, non è stata condivisa con noi. Sicuramente noi non tagliamo le spese sociali, né ...