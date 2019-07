MotoGP | GP Misano 2019 | una curva del circuito riprodurrà un’immagine di Valentino Rossi

Fonte : oasport

(Di lunedì 29 luglio 2019) Sarà un GP di(13-15 settembre) molto speciale per. Il pilota della Yamaha, 40enne doc della classe, riceverà un omaggio molto speciale. In unadel tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, vi sarà un poter del “Dottore” realizzato da Aldo Drudi, noto per la collaborazione conrelativamente ai disegni speciali del suo casco. “Ho ridisegnato e colorato a mano una bellissima immagine scattata da Gigi Soldano che lo riprende in piega dall’alto. Ho usato l’ombra che si proietta sull’asfalto per inserire nel poster la texture che quest’anno sarà riprodotta sugli spazi di fuga“, sono queste le parole del designer (fonte: gazzetta.it), nel corso della presentazione a Milano del progetto. Un lavoro iniziato nel 2017 e che è arrivato a compimento. Di sicuro, si tratterà di una delle attrazioni del fine settimana ...

