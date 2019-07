Gip | Cerciello colpito con lama Marines da 18cm

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Roma – L’arma che ha ucciso a Roma il vicebrigadiere MarioRega e’ un “coltello afissa lunga 18 centimetri tipo ‘Trench knife’ Ka-bar Camillus conbrunita modellocon impugnatura di anelli di cuoio ingrassato e pomolo in metallo brunito”. E’ quanto emerge dalla ricostruzione del giudice per le indagini preliminari, Chiara Gallo, contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare per i due giovani statunitensi ora in carcere. L'articolo Gip:condaproviene da RomaDailyNews.

