CorSport | La Corea vuole un rimborso per non aver visto giocare Ronaldo

(Di lunedì 29 luglio 2019) C’è un caso (e un caos) sudno che riguarda. Lo racconta il Corriere dello Sport. Venerdì scorso la Juve ha giocato un’amichevole a Seul, contro delle stelle della K-League. L’agenzia organizzatrice dell’evento, TheFasta, aveva inserito nel contratto una clausola che garantiva la presenza di Cristianoin campo per almeno 45 minuti. Ma il portoghese non ha giocato nemmeno un minuto per affaticamento muscolare. Tra gli spettatori, però, c’era chi aveva pagato anche 30o euro per vedere CR7 e adesso – da quanto riferiscono i media locali – la Lega calcio professionistica delladel Sud vorrebbe un risarcimento. Alla Juve, per ora, non è arrivata alcuna richiesta. Certo è che in campo tutti attendevano. Il Corriere dello Sport racconta che i 66mila tifosi che erano presenti al World Cup Stadium avevano osannato il ...

