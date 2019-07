Addio al carabiniere ucciso | ​la chiesa gremita in lacrime

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Aurora Vigne Le esequie del vice brigadiere morto a Roma con undici coltellate. Il vescovo: "Politici imparino senso Stato da Mario" Una piazza affollata e la piccoladi Santa Maria del Pozzo, a Somma Vesuviana, che trabocca di parenti, amici. Ma anche persone comuni che non vogliono far mancare il loro affetto alla famiglia di Mario Cerciello Rega. Quasi un migliaio le persone già presenti ma ne sono attese ancora molte al funerale che avrà inizio alle ore 12. A momenti arriverà il feretro da Roma. (GUARDA IL VIDEO) Per i funerali di Stato del vice brigadiere dei carabinieria Roma da 11 coltellate inferte da un giovane studente americano in vacanza ci saranno a rendere omaggio il presidente della Camera Roberto Fico e i vice presidenti del Consiglio Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Da Roma arriverà anche il sindaco Virginia Raggi. video 1733146 Nella ...

Agenzia_Ansa : #Carabiniereucciso: chiesa gremita per l'addio a Cerciello Rega. La diretta streaming dei funerali #ANSA - LaStampa : Lo strazio della moglie e le lacrime di gente comune. Il lungo addio al carabiniere: “Ci lascia un uomo buono”… - santinoromano : RT @leonemaschio: Bella gente Dedico questo mio post al povero carabiniere ucciso durante il suo lavoro. Addio caro Mario, sei morto per u… -