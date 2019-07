Trento | stop a ronde contro lupi e orsi Ambientalisti | “Soldi pubblici sprecati”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) L’avevano battezzato un po’ pomposamente “Vigilupo”. Ma il servizio adesso è stato formalmente cancellato. Con grande soddisfazione dei gruppie animalisti, la Provincia diha dovuto rinunciare alleanti-lupo che erano state varate lo scorso inverno, dopo alcuni episodi di uccisione di pecore. La comunicazione è stata data dall’assessore Giulia Zanotelli, che si occupa di agricoltura, foreste, caccia e pesca, nella risposta a una interrogazione del consigliere Michele Dallapiccola del partito autonimista Patt. Il primoè venuto a maggio da una seduta del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica. In quella occasione il commissario di governo, citando anche le disposizioni del Viminale, aveva spiegato il proprio diniego a impiegare forze in una specie di sorveglianza armatai predatori (tra questi erano compresi in parte anche gli ...

