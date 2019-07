M Il figlio del secolo l' ultimo libro di Antonio Scurati | la nostra recensione

Mara Venier in rosso per il matrimonio del figlio Paolo Capponi : La conduttrice ha festeggiato insieme alla famiglia il matrimonio del figlio Paolo Capponi con la compagna Valentina: i due...

Mara Venier - raggiante in rosso per le nozze del figlio Paolo Capponi : Fiori d’arancio in casa Venier, per l’attesissimo matrimonio di suo figlio Paolo Capponi. Proprio in queste ore, l’uomo ha sposato la sua Valentina, la compagna da cui ha avuto il piccolo Claudio. Era stata proprio Mara Venier, nei giorni scorsi, a rivelare la lieta novella: tutti stavamo infatti aspettando le nozze del suo secondogenito, un uomo che ha sempre preferito rimanere lontano dalle telecamere e che, per questo ...

Pisa - malore mentre fa il bagno in mare : papà di 37 anni muore davanti agli occhi del figlio : Dramma in spiaggia a Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove un uomo di 37 anni ha accusato un malore mentre faceva un bagno in mare ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo effettuati da bagnini e sanitari del 118. Il tutto davanti agli occhi della moglie e del figlio piccolo. "Un giorno triste".

Nina Moric ricorda la separazione dal figlio Carlos : "Ho combattuto per 4 anni. Bibbiano? E' la punta dell'iceberg" : Nina Moric, con un lungo post su Instagram nel quale ha condiviso anche una foto di Carlos Maria, il figlio che ha avuto dall'ex marito Fabrizio Corona, ha voluto ricordare gli anni difficili causati dalla separazione da suo figlio, durata circa 4 anni.Era il 2015 quando Nina Moric perse l'affido di suo figlio Carlos dopo una lite con sua madre che richiese l'intervento delle forze dell'ordine.prosegui la letturaNina Moric ricorda la ...

Jerry Calà deriso da una rappresentante del Pd - il figlio dell’attore : “Ti voglio ancora più bene” : Il figlio dell'attore, Johnny, interviene sulla propria pagina Facebook, commentando le parole di Anna Rita Leonardi, rappresentante calabrese del Pd che aveva definito Calà "sottospecie di comico fallito". Il ragazzo, 16 anni, prima ha difeso suo padre dicendogli di volergli ancora più bene per quell'attacco. Poi ha aggiunto: "Non voglio fare un discorso politico, mi preoccupa vivere in un paese dove coloro che dovrebbero rappresentare la ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Pietro figlioli è il miglior giocatore della finalissima! Il palmares del capitano azzurro col Settebello : O capitano, mio capitano: Pietro Figlioli è il miglior giocatore della finale iridata! Il Settebello asfalta per 10-5 la Spagna nell’apoteosi azzurra della Pallanuoto maschile ed il capitano azzurro, calottina numero 4, si prende il titolo di MVP nella partita dove mette a referto la rete del 3-2 ad inizio secondo quarto, quella che dà il via alla fuga per la vittoria dei ragazzi di Sandro Campagna. Nato a Rio de Janeiro nel 1984, dapprima ...

Nina Moric dopo aver riavuto il figlio Carlos : Bibbiano è la punta dell'iceberg di una condizione diffusa : La showgirl reduce dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 3 ha dedicato un post struggente al figlio Carlos, avuto dal suo matrimonio con Fabrizio Corona. Nina Moric ha poi speso delle parole sul caso Bibbiano e l'inchiesta Angeli e demoni della Procura di Reggio Emilia sui presunti affidi illegali. La showgirl croata ed ex moglie di Fabrizio Corona è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica, dopo aver confidato sui ...

VIDEO Mick Schumacher guiderà la Ferrari F2004 : grande emozione per il figlio del Kaiser : Inutile negarlo, sentir parlare dell’abbinamento auto da corsa-Schumacher ha sempre quel qualcosa di particolare. Ebbene, come è noto, Mick Schumacher, figlio del grande Michael, sarà alla guida della Ferrari F2004 del Kaiser, monoposto con la quale il teutonico vinse il suo ultimo Mondiale con il Cavallino Rampante 15 anni fa. A Hockenheim, prima del 28 luglio (data nella quale i Mondiali di F1 e di F2 andranno in scena), vedremo Mick a ...

Candida auris - il fungo killer figlio del riscaldamento globale : "Farà 10 milioni di morti" : La Candida auris, fungo altamente patogeno e resistente ai farmaci, fino al 2009 era praticamente sconosciuto, ma negli ultimi dieci anni, ha fatto registrare un sempre crescente numero di focolai, tanto da far parlare di emergenza. In linea temporale è stato il Canada l'ultimo a dare l'allarme. Da

“È incinta del terzo figlio?”. Silvia Toffanin - nuove foto ‘sospette’ : Anche Silvia Toffanin, dopo una stagione televisiva intensa e piena di successi con Verissimo, ora si gode il meritato relax. Vacanze in famiglia per una delle conduttrici più amate di Mediaset, che al momento si trova al mare con il compagno di sempre Pier Silvio Berlusconi e i loro due figli, Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, classe 2015. Nonostante i molti rumor su una possibile crisi di coppia che circolano a più riprese, la ...

Rosa Perrotta : le prime parole dopo la nascita del figlio : Le prime parole di Rosa Perrotta dopo la nascita del piccolo Domenico Durante le prime ore della giornata di giovedì 25 Luglio 2019, Rosa Perrotta è diventata mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne, compagna di Pietro Tartaglione, ha dato alla luce Domenico. A dare la lieta notizia è stato il papà del piccolo postando […] L'articolo Rosa Perrotta: le prime parole dopo la nascita del figlio proviene da Gossip e Tv.

Sequestrati a Milano beni per 1 mln a figlio del boss Fontana : Numerosi orologi di lusso, molti dei quali in oro e incastonati con pietre preziose, tra cui uno del valore di circa 150.000 euro, gioielli, gemme

Morto anche il secondo figlio dell'uomo che si è schiantato dopo aver assunto cocaina : Il piccolo Antonino non ce l’ha fatta. E’ Morto a Palermo, dove era ricoverato dal 12 luglio, Antonino Provenzano, 9 anni, che aveva perso il fratello di 13, Francesco, nell’incidente avvenuto il 12 luglio sull’A29, nei pressi di Alcamo, nel Trapanese: il padre, il trentaquattrenne Fabio Provenzano, che era alla guida e che pochi istanti prima dello schianto aveva postato un video su Fb, è tuttora ricoverato in ...

Palermo - sequestrati gioielli per un milione di euro al figlio del boss. Aveva un negozio nel quadrilatero della moda a Milano : sequestrati orologi di lusso, gioielli e pietre preziose dalla polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Palermo a Gaetano Fontana, figlio del boss defunto Stefano, che in passato ha scontato una condanna per mafia. L’uomo, 43 anni, è stato il reggente del clan che fu del padre e con i soldi del pizzo avrebbe investito a Milano. Gaetano Fontana sottoposto alla misura della sorveglianza speciale Aveva aperto una gioielleria in via ...