Benedetta Pilato | il liceo con la media dell’8 e la vasca come casa | chi è la 14enne

Nuoto - Mondiali 2019. Benedetta Pilato argento a 14 anni : “Sono sconvolta - non ci credo : non mi aspettavo la medaglia” : Benedetta Pilato ha conquistato un’incredibile medaglia d’argento sui 50 metri rana ai Mondiali 2019 di Nuoto, l’azzurra è salita sul secondo gradino del podio ad appena 14 anni: una vera e propria predestinata che è esplosa in questa stagione, oggi è nata una meravigliosa stella nella vasca di Gwangju e l’Italia potrebbe avere trovato la sua nuova fuoriclasse per il futuro nel giorno in cui Federica Pellegrini nuoterà la ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Benedetta Pilato - un diamante grezzo da svezzare. Classe 2005 che sogna il podio iridato : Hai 14 anni, di chiami Benedetta, hai appena vinto un Europeo juniores contro ragazzi di due, tre anni più grandi di te, sali su un aereo, ti aggreghi ad una delle squadre più forti del mondo per disputare il primo Mondiale della tua carriera, entri in vasca al debutto nella tua gara e inizi a mulinare gambe e braccia come se non ci fosse un domani, migliori il record italiano che è già tuo, diventi la prima donna in Italia ad aver nuotato un 50 ...

