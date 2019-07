Addio a Cruz Diez, maestro della Op Art

L'artista venezuelano Carlos, una delle figure eminenti dell'arte cinetica e'Op Art', è morto ieri a Parigi. Aveva 95 anni. "del colore e delle linee,autore di esperienze visuali fluide e partecipative con l'intento di stimolare di fronte all'opera una conversazione filosofica sulla percezione", rilevano i critici. Viveva a Parigi dal 1960. E' morto "per cause naturali",fa sapere la famiglia. Sue opere in tutto il mondo: dal MoMA di New York al Tate Modern di Londra e al Centre Pompidou di Parigi.(Di domenica 28 luglio 2019)