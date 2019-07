Signora va in banca e si fa cambiare i soldi del monopoli | cosa accade dopo

Fonte : baritalianews

(Di sabato 27 luglio 2019) Una vicenda veramente difficile da credere ma che è avvenuta nella realtà, ad Oslo. Una donna danese è andata inad Oslo e ha chiesto un cambio: 190 euro dain corone norvegesi. Il cassiere ha preso ie le ha dato le corone. Iche ha dato la donna, però, erano quelli del. La donna che non credeva di essere riuscita a mettere a segno un colpo così è andata nella stesaanche il giornoe ha chiesto questa volta di750 euro. Ma questa volta un altro cassiere non si è fatto abbindolare e ha chiamato la polizia. Per la donna sono scattate le manette mentre laa sua discolpa ha detto solo che il cassiere ha fatto un errore e che può capitare a chiunque di sbagliare.

