Ragusa, anziani maltrattati: 3 misure

Urla,schiaffi,umiliazioni nei confronti diospiti della casa di riposo. Anche botte,spinte, insulti a malati di Alzheimer. Dopo un'indagine nata da una denuncia,la Squadra mobile diha notificato 3: domiciliari per 2 donne, obbligo di presentazione in questura per un'altra. Sono accusate di maltrattamenti ad. Decisive telecamere e microspie collocate nella struttura:la polizia ha ascoltato le richieste di aiuto delle vittime.Insulti e auguri di morte a una malata di Alzheimer che chiedeva aiuto.(Di sabato 27 luglio 2019)